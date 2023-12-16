"مليش علاقة".. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب على خبر انفصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على خبر انفصالها من الفنان حسام حبيب.

وكتب محمد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساساً ولا عايز أصلا يبقى ليا علاقة بأي حاجة، أنا بس المعلومة عندي من يومين وحبيت بس أكد و أفرح جمهورها والناس اللي بتحبها فقط، ومن كتر التليفونات والرسايل من السادة الصحفيين اللي حقيقي بجد مزعجين جدا وأنا مليش أي علاقة ولا قريب ولا عايز الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري واختي الكبيرة وتاج راسي وخيرها عليا ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي".

واستكمل:"وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله وبتمنالها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عنيها ".

وأضاف:"بس كل ده ممكن يحصل، وانا بعيد في حياتي وهي في حياتها، وحياة أمي بحبها أوي، بس والله الطاقه اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جتلي والحمدلله على كده".

كشف المحامي ياسر قنطوش، كواليس انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد ٥ سنوات من زواجهما.

قنطوش، في تصريح خاص لـ"الخليج 365", قال،:". تم الطلاق بالفعل، أمس الخميس، في السابعة مساء، في جلسة عقدت. بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وتابع،: " الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء".



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