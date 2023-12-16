شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون موموا ينتقد نهاية Aquaman المتوقعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة فاريتي، بعض التصريحات غير المتوقعة للنجم العالمي جيسون موموا، صاحب شخصية Aquaman الشهيرة في عالم DC، والمقرر أن يجسد نفس الشخصية في الفيلم المنتظر بعنوان Aquaman and the Lost Kingdom من إنتاج شركة وارنر بروس.

وقال موموا في التصريحات التي نقلتها الصحيفة، إن نهاية السلسلة الشهيرة لا تبدو جيدة جدًا بالنسبة لبدايتها وتحقيقها الكثير من الشعبية بين عالم DC الشهير، مضيفًا أن النهاية لا يجب بالضرورة أن تكون مواكبة للكثيرين، وتابع: "أنا أحب هذه الشخصية وأريد أن ألعبها لفترة طويلة ولا أريد أن تنتهي بهذا الشكل".

وبعد أن تم إصدار الفيديو الترويجى لفيلم Aquaman and the Lost Kingdom، لاحظ المعجبون دورها الصغير على ما يبدو في الفيلم، كما قامت مجموعة من متابعى العمل لإنشاء هاشتاج على موقع التغريادات X، تحت اسم #BoycottAquaman2، للاحتجاج على وجودها في الفيلم على الإطلاق.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " insidethemagic "، تسربت ملاحظات العلاج التي ظهرت مؤخرًا والتي يُزعم أنها من الطبيب النفسي الخاص بهيرد، الدكتور دون هيوز على أحد المواقع العالمية، الذى أكد أن هيرد واجهت "العذاب" أثناء تصوير فيلم Aquaman 2.

تشير الملاحظات إلى أن مخرج الفيلم، جيمس وان، رفع صوته على هيرد واشتكى من أنه "لا يمكنني حتى النشر عن Aquaman and the Lost Kingdom"، وجعل الأمر يبدو وكأنه "كان خطأ هيرد".