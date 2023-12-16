شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فيلم أخرجه الراحل أحمد البدرى ولم يشاهده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ عدة أشهر انتهى المخرج الراحل أحمد البدرى من إخراج فيلم "حمص وحلاوة" ولم يمهله القدر أن يشاهده، حيث وافته المنية أمس وقبل أن يعرض الفيلم حيث إنه سوف يعرض في إجازة منتصف العام الدراسية لعام 2024.

يشار إلى أن فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، عندما يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويشارك في بطولة فيلم حمص وحلاوة مجموعة من المطربين الشعبيين، منهم: أمينة، محمود الليثي، رضا البحراوي، أحمد شيبة، محمد أسامة، حسن الخلعي، حجاج عبد العظيم .

نعي مدير التصوير د. حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما المخرج أحمد البدرى، والذي توفي منذ قليل داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

وقد ذكر بكر أن الراحل سيظل بيننا دائماً بأعماله المتميزة، وتقدم بكر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، متمنياً من الله تعالى أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن المخرج أحمد البدرى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج سنة 1985، وبدأ حياته الفنية ممثلا في عدة أعمال أبرزها صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة.

عمل المخرج أحمد البدرى كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم مافيا وبيت للحب والرعب وزيزينيا وغيرها، وخاض بعد فترة تجربة اﻹخراج من خلال فيلم غاوي حب عام 2005، ويليه فيلم لخمة راس، ليصبح له رصيد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية.