شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تواصل دعمها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، مؤازرة شعبها الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضي واسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين وقصف المستشفيات والمدارس في جرائم إنسانية تضاف لسجلات الاحتلال الغاشم.

ونشرت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام والذي تمتلك عليه أكثر من 61 مليون متابع، تظهر من خلالها كلمة فلسطين ممزوجة بالوان العلم الفلسطيني.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك سماعًا دوي انفجارات في طبرية وإطلاق صواريخ اعتراضية.

ويعاني سكان غزة شحًا شديدًا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.