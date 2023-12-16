اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين ينعيان أمير الكويت

القاهرة - سامية سيد - نعى اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقال في بيان له وداعا أمير القلوب والمحبة، رحلة عطاء إنسانية مرت كطيف متوهج أنار الدروب لأبناء الشعب الكويتى، صفاء القلوب ومحبتكم للأرض وللشعب رمزا للانتماء والإخلاص.

وتولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، واهو لأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

نشأ الشيخ نواف في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَّقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية، وهو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث ترأسها بين عامي 1976 حتى 1986 في فترة حرجة أمنيًّا، كانت الكويت فيها مُهدّدة بالكثير من الأعمال العدائية، وترأس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.

سُميّ وليا للعهد في 7 فبراير 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب، وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليًّا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت، وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.