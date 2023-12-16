شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مقسوم" الاعلان التشويقى للعمل، والذي تخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجمة شيرين رضا وسما إبراهيم، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.