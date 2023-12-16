نانسي عجرم تعتذر عن إحياء حفلها بالرياض حداداً على أمير الكويت

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اعتذارها عن المشاركة في إحياء حفلها ضمن مهرجان ميدل بيست في ثالث وآخر ليلة من لياليه في الرياض وذلك حداداً على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأصدر مكتبها الإعلامي بياناً شارك جاء فيه أن "نانسي اعتذرت عن مدل بيست، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".

وأضاف البيان :"نانسي تعتذر من إدارة مهرجان مدل بيست الذي تحترمه، ومن الجمهور السعودي الذي تحب وتقدّر، وتعرب عن أملها بلقائهم قريبا معهم في ظروف أفضل".

وكانت نانسي أعربت عن حزنها الشديد ومواساتها للكويتين دولة وشعباً في مصابهم الأليم كاتبة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي:" أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح".