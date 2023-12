توم كروز رفض بطولة فيلم The Mask of Zorro لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - ميز أنطونيو بانديراس نفس بفيلم The Mask of Zorro، كنجم حقيقي ورمز للرجولة في جميع أنحاء العالم.

بينما حصل على الإشادة لتعاونه مع بيدرو ألمودوفار في إسبانيا وجعل وجوده معروفًا في الولايات المتحدة مع فيلم "فيلادلفيا" و"مقابلة مع مصاص الدماء"، كان فيلم "قناع زورو" أول دور قيادي له بما يقرب من 100 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي. لكن المبارز الشهير كاد أن يكون لديه رجل آخر خلف القناع هو توم كروز.

وفقًا للمخرج الأصلي لفيلم The Mask of Zorro ميكائيل سالومون، أراد المنتج التنفيذي ستيفن سبيلبرغ أن يلعب توم كروز دور البطولة وانتهى الأمر بكروز بالاتصال بسالومون مباشرة لرفض العرض بسبب مخاوف بخصوص تبييض أموال، قائلاً لمخرجه المحتمل، "شكرًا "بالنسبة للعرض، لكنني أعتقد أنها ليست فكرة رائعة بالنسبة لي أن أقوم بهذا الفيلم لأنه، كما تعلمون..." (كمرجع، تم انتقاد The House of the Spirits على نطاق واسع بسبب اختياره لأمثال ميريل ستريب، وجيريمي آيرونز، وغلين كلوز. ووينونا رايدر في دور التشيليين.)

وبدلاً من ذلك، ذهبت البطولة في فيلم The Mask of Zorro إلى أنطونيو بانديراس، الذي شارك في بطولة فيلم Interview with the Vampire والذي ظهر أيضًا في The House of the Spirits - على الرغم من أنه أخرجه مارتن كامبل عندما انسحب سالومون. كانت هناك تغييرات أخرى أيضًا، حيث قام سالومون ذات مرة باختيار شون كونري لدور دييغو دي لا فيغا، والذي ذهب في النهاية إلى أنتوني هوبكنز. وكان آندي غارسيا يجري محادثات للعب دور البطولة.