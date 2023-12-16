«ما بنساك» رامي عياش يطرح جديدة احتفالًا بالعام الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ما بنساك» احتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2024، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى المختلفة .

أغنية «ما بنساك» من كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتقول كلماتها:«بعدو القلب بيشتقلك

وبعدو جرح الماضي معي و معك

وبعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

بعدو قلبي عم يسألني

اذا بكرا رح تسأل عني

والمقعد عم يدمع

ناطر سوى نرجع

عا مطرح ما كنا انا وياك

ما بنساك

جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو القلب واقف

و بعدو الزمن واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

ما بنساك ».

آخر أعمال رامي عياش الغنائية

طرح عياش آخيرًا أغنية بعنوان «حلوين حلوين» وحققت نسب مشاهدات عالية على اليوتيوب، وتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.