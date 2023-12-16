أهل مصر .. فتيات المحافظات الحدودية فى جولة تثقيفية بمقابر النبلاء وجزيرة النباتات باْسوان

ياسر رشاد - القاهرة -

"أهل مصر" نظم الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني،اليوم ، جولة تثقيفية إلى جزيرة النباتات ومقابر النبلاء بأسوان في أولى زياراته.

تستضيف اسوان 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

مقابر النبلاء

بدأت الجولة بمقابر النبلاء في البر الغربي للنيل وأسفل جبل قبة الهواء، حيث استمع المشاركات لشروح حول هذه المقابر الأثرية الشهيرة وهي مقابر منحوتة في الصخر، وتحتوي على عدد من مقابر لحكام الأقاليم الجنوبية على مر العصور التاريخية وتعد سجلا خاصا لما قاموا به من أعمال وحملات عسكرية وتجارية واستكشافية.

شملت الجولة عددا من المقابر ومشاهدة مكوناتها والاستماع لشروح حول طرزها المعمارية ومنها مقبرة سارنبوت الأول وترجع الي عصر الدولة الوسطى الأسرة الثانية عشرة عهد سونسرت الأول، ومقبرة سارنبوت الثاني من عهد أمنمحات الثاني، ومقبرة حرخوف وترجع إلى عصر الدولة القديمة عهد بيبي الأول، وتشتهر بنص لحرخوف ونسخة من رسالة بيبي الثاني الشهيرة التي يطلب فيها الإسراع في إحضار قزم راقص من رحلة استكشافية الي أفريقيا، إضافة إلى مقبرة ميخو وسابني وهي مقبرة مزدوجة لاثنين من رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة عهد بيبي الثاني، وقد حفرت كلتا المقبرتين في الصخر، ومناظر المقبرتين تصور بعض مناظر الحياة اليومية.

جزيرة النباتات

توجه الفتيات الي جزيرة النباتات التي تشتهر بأقدم الأشجار وعدد متنوع من النباتات، وتعرف الفتيات على أقسام الجزيرة التي تنقسم لأربعة أقسام "المحتوى النباتي" ويحتوي على حوالي 114 عائلة نباتية بها نحو 439 جنس تنقسم إلى 740 نوعا، ويوجد بها عدد من اللوحات التعريفية بالتصنيف النباتي عليها، وتتضمن "المعشبة" مجموعة من العينات النباتية المرجعية الجافة، جري تجفيفها وتثبيتها على ألواح ورقية مقواة، ومعشبة الحديقة النباتية بأسوان تحتوي على حوالي 1500 عينة نباتية، عبارة عن 106 عائلة، 369 جنسا، 539 نوعا.

ويضم "المتحف النباتي" لبعض العينات المعشبية المرجعية الجافة لبعض الأنواع النباتية الموجودة في الحديقة مع عرض التمار والبذور الخاصة بهذه الأنواع، مع وجود ماكيت مجسم للحديقة بأكملها. واختتمت الجولة بالتقاط بعض الصور التذكارية في جو من البهجة.

جاءت الجولة بحضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي ومنظم الملتقى الذي يقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.