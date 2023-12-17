شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بغداد السينمائى يعلن عن مشاركة 11 فيلما بمسابقة أفلام الأنيميشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نقيب الفنانين العراقيين رئيس مهرجان بغداد السينمائي الدكتور جبار جودي، أن اللجنة التحضيرية للدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي (دورة المخرج الكبير محمد شكري جميل) الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح، برعاية كريمة من لدن السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للمدة من العاشر ولغاية الرابع عشر من شهر فبراير 2024، قد قررت قبول أحد عشر فيلماً للمشاركة في مسابقة أفلام التحريك (الأنيميشن) من بين الأفلام العربية والعراقية المتقدمة للمهرجان.

وأوضح جودي أن أفلام الإنيميشين تم اختيارها التي ستشارك في مسابقة المهرجان لأفلام الأنيميشين هي أفلام: (الهرم) – محمد أبو غزالة – مصر. و(غالينا الموصل ) - سلام موسى – العراق. (شيرين) - زيد شكر- العراق. (سكتش) – عدي عبد الكاظم – العراق.(السقوط)- صفاء الكعبي – العراق. (حلم على الحائط) - إياد عبد الكاظم – العراق. (البرعم) - محمد لفتة – العراق. (حارث) - مهند الكاتب – العراق. (القيامة) - ملاك الجميل- العراق. (استمرارية) - محمد فوزي – العراق. (طيف) – ميثم هاشم – العراق.

وأكد جودي أن المهرجان سيعلن تباعاً عن الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان الأخرى للأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة (فضاءات سينمائية جديدة) التي حصلت على منحة نقابة الفنانين العراقيين.