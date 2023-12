شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسوأ الأفلام لعام 2023.. أبرزها The Flash وGhosted والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة فارايتي عن قائمة أبرز أسوأ الأفلام لعام 2023، والتي استندت فيها لآراء كبار نقاد السينما العالمية، بالإضافة إلى اختيار الجمهور والتصويت للقائمة التي اعتمدت في الأساس فراغ المحتوي الدرامي للحبكة، وضعف الصورة وأداء الممثلين.

وجاءت القائمة التي أعلنت عنها الصحيفة كما يلي: فيلم Ghosted، وفيلم Asteroid City، وفيلم Your Place or Mine، وفيلم Magic Mike’s Last Dance، وفيلم Heart of Stone.

كما تضمنت القائمة كلا من: Winnie the Pooh: Blood and Honey، وفيلم Carmen، وفيلم The Flash، وفيلم Paint، وفيلم Caligula: The Ultimate Cut.

فيلم The Flash الأخير مبني على سلسلة الكتب المصورة "The Flashpoint Paradox" وسلسلة الرسوم المتحرك، والعمل يشمل دخول شركة DC لفكرة الكون المتعدد، بعد استخدام هذه الفكرة من قبل شركة MCU في أفلام مثل "Spider-Man: No Way Home"و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".