شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان فى صور من كواليس فيلمها المقبل Baby girl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثلة نيكول كيدمان وهي تعمل على تصوير فيلمها القادم Baby girl في مدينة نيويورك أمس الجمعة، حيث ظهرت بقمة تألقها من خلال ارتداء النجمة البالغة من العمر 56 عامًا، معطفًا من الصوف بلون الجمل مع جيوب كبيرة.

هذا وظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان وهي تحتضن لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام خلال نزهة ودية في نهائي كأس الدوري في ناشفيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.



نيكول كيدمان فى صورة أخرى

والتقطت زوجة أسطورة كرة القدم فيكتوريا، صورة لهما في جيوديس بارك، وأظهرت نجمة هوليوود، 56 عامًا، وهي تحدق بمحبة في عيون ديفيد.

ومن هنا انتشرت تعليقات عشاق الزوجين فيكتوريا، 49 عامًا، وديفيد، 48 عامًا، بالإشارة إلى إعجاب نيكول الواضح لديفيد، وظهر ديفيد في صور اخري برفقة زوجتة، وبرفقة العائلة كاملة، ابتسمت العائلة بابتسامات رياضية فخورة، وظهرت العائلة بأفضل ما لديها أمام كأس الدوري، حيث احتفل ديفيد، المالك المشارك لإنتر ميامي، بأول فوز لفريقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم.