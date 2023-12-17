شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الأمريكية ريبيكا نوروود: مصر تمتلك تاريخا وحضارة عظيمة ورائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الأمريكية ريبيكا نوروود، أن مصر تمتلك تاريخا وحضارة عظيمة جدا ورائعة. وأوضحت - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تواجدها فى الإسكندرية لتقديم عرض فنى بعنوان "أنت" فى مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج الإقامة الخاص بفن الرقص الذى تموله السفارة الأمريكية - أن الحضارة والتاريخ المصرى يعودان إلى آلاف السنوات.

وقالت إنها زارت العديد من المعالم الأثرية المهمة فى القاهرة والإسكندرية منها الأهرامات وقلعة صلاح الدين الأيوبى وقلعة قايتباي، كما تفقدت خان الخليلى وذهبت إلى المقاهى الشعبية. وأضافت " مصر رائعة وأنا سأعود .. إن المصريين يتميزون بالطيبة والإحساس وحب الحياة".

كما أعربت عن إعجابها بالإسكندرية وجمالها وما تمتلكه من طبيعة خاصة وخلابة، قائلة " منذ قدومى إلى الإسكندرية شعرت بالهدوء والاختلاف والتميز".

وأكدت على دور الفن فى تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة وإيجاد مساحة من التفاهم والترابط الإنساني.

وتحدثت عن دور الفنون فى التعبير عن كل ما يوجد بداخل الإنسان وحالته فى كل وقت مع اختلاف البيئة المحيطة به.

وأعربت عن سعادتها بتقديم عروضها الفنية فى مكتبة الإسكندرية التى تمتلك تاريخا عظيما، فهى بمثابة منارة للفنون والمعارف.

"ريبيكا نوروود" حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية كولومبيا فى شيكاغو فى عام 2022، وقد تم عرض تصميم الرقصات الخاص بها فى مهرجان ترافيكتا Trifecta للرقص، وكلية كولومبيا فى شيكاغو، وفى معرض Art Heals الذى استضافته فرقة Chicago Danztheatre Ensembe.