شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون دولار فى انتظار فيلم The Ballad of Songbirds بالافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع الكثيرون من النقاد السينمائيين حصول فيلم The Ballad of Songbirds and Snakes المستوحى من سلسلة Hunger Games الشهيرة على حوالي 150 مليون دولار في الافتتاحية المحلية له داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رقم لم ينجح في الحصول عليه سوى 15 فيلماً فقط بحسب صحيفة فارايتي.

يأتي هذا بعد ان حقق فيلم Wonka الذى يعرض حاليا في دور العرض، حوالي 14.4 مليون دولار خلال يوم الجمعة، بعد أن تم عرضه في 4203 شاشات عرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رقم يعد نوعا ما كبير وسط المنافسات الشرسة للأفلام التي يتم عرضها حالياً.

وكان من المتوقع أن يصل عرض فيلم "Wonka" إلى 35 مليون دولار، مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، وستكون هذه بداية جيدة جدًا للاصدار، الذي يحمل ميزانية إنتاج ضخمة تبلغ 125 مليون دولار وخصص المزيد من الأموال لموجة تسويقية تزيد على شهر.