حفل "ليلة البرنس والعمالقة" يتأجل بسبب وفاة أمير الكويت وماجد المهندس يرثيه

ميرنا وليد - بيروت - حداداً على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، تم إلغاء العديد من الحفلات الفنية نظراً لأجواء الحزن التي عمُت العالم العربي إثر هذه الفاجعة الأليمة، وقد جرى تأجيل حفل" ليلة البرنس والعمالقة "، والذي كان مقررا يوم 22 ديسمبر 2023 إلى وقت يحدد لاحقاً وكان من المفترض أن يحييه الفنان ماجد المهندس.



وجاء في البيان للشركة المنظمة: "نظرا لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تم تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة ضمن حفلات موسم الرياض، وذكر الحساب أنه سيتم تحديد الموعد المناسب لاحقًا.

إشارة إلى أن ماجد المهندس كان نعى فقيد الكويت والعرب عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكتب: " نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الكريم، بوفاة المغفور له أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله واسكنه فسيح جناته".