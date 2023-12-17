إبعد إصابتها في الجونة.. إنجي علي تطمئن على بشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طمأنت المذيعة إنجي على جمهور ومتابعي الفنانة بشرى بعد إصابتها بالتواء في قدمها خلال تواجدها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.

ونشرت "إنجي" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله برفقة الفنانة بشرى وعلقت قائلة: "ألف سلامة رأيك ايه في فيلم وداعًا جوليا؟".

لترد عليها بشرى قائلة: "فيلم راقي فيلم محترم وناعم وإنساني وحقيقي وبصراحة مبهورة بالتمثيل والإضاءة والإخراج فيلم جميل جدًا والمهرجان السنة دورة استثنائية وفي حالة شجن وفي حالة هدوء وفي سكون ورقي".

وكشفت بشرى عن سبب إصابتها قائلة: "أنا رجلي اتلويت في الكرسي اللي كنت قاعدة فيه في الافتتاح اللهم لا اعتراض".

وتشهد فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام عرض قرابة الـ 80 فيلم من مختلف أنحاء العالم وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يقام في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري.