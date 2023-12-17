"مدخلتش مدرسة ومتعلمتش"..حمو بيكا يرد على الهجوم عليه بسبب سبوع ابنته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا الرد على منتقدي سبوع ابنته "تاج" بسبب ظهوره برفقة زوجته التي ارتدت العديد من المشغولات الذهبية وسط هجوم العديد منهم.

وظهر "بيكا" في فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" ودافع عن نفسه وزوجته قائلا: "سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دول للقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع اخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ، وأول مرة أقول الكلام ده وأعذروني وأبويا على باب الله بيسافر ويتغرب ويشقى عشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال".

مضيفًا: "أنا مدخلتش مدرسة ومتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت أيدي على حاجة مش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي، ولما ربنا بيكرم بني آدم ويرزقه مش من فراغ، وما اتدولتش في بوقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد دلوقتي".

وأعاد "بيكا" نشر صورة على البث تم تداولها من قبل أثناء عمله في الجزارة قبل الشهرة وعلق قائلا: "صوري دي تاج هشيلها على راسي لحد وفاتي، وكنت راجل شقيان وتعبان وبدأت رحلتي وقولت أجرب اشتغلت وغنيت وجات معايا والناس حبتني لأن دمي خفيف، وأنتم اللي حكمتوا عليا أني دمي خفيف".

ورزق "حمو بيكا" بابنته "تاج" مطلع شهر نوفمبر الماضي واحتفل "بيكا" بمولودته حيث ظهر وهو يحملها بين ذراعيه وعلق قائلا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بـ تاج محمد محمود مصطفى، ربنا يبارك لي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب، ويرزقني برزقها واشوفها أحسن الناس يارب".

وتم تحويل حمو بيكا والمطرب عمر كمال للتحقيق مؤخرًا من قبل نقابة المهن الموسيقية بعدما افتعلوا مشكلة معًا وقاما بتغيير كلمات أغنية "أنت معلمة" في مقطع فيديو قاما بنشره عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أغاني حمو بيكا كانت بعنوان "الصح بح".