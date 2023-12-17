فن ومشاهير

بالملاية اللف..هكذا روجت زينة لفيلمها الجديد "الإسكندراني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة زينة لفيلمها الجديد " الإسكندراني"، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".

وقامت زينة بنشر صورة لها على بوستر الفيلم وهي ترتدي الملاية اللف وعلقت: " مش قمر اللي تتاخد غصب، انتظروا قمر يوم 4 يناير في سينمات مصر، و 11 يناير في سينمات الخليج، فيلم الإسكندراني للمخرج ، وانتاج أحمد عفيفي، والمؤلف أسامة أنور عكاشة".

الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي وتشاركه زينة والنجم الكبير حسين فهمي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، وعدد كبير من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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