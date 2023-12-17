بالملاية اللف..هكذا روجت زينة لفيلمها الجديد "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة زينة لفيلمها الجديد " الإسكندراني"، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".

وقامت زينة بنشر صورة لها على بوستر الفيلم وهي ترتدي الملاية اللف وعلقت: " مش قمر اللي تتاخد غصب، انتظروا قمر يوم 4 يناير في سينمات مصر، و 11 يناير في سينمات الخليج، فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، وانتاج أحمد عفيفي، والمؤلف أسامة أنور عكاشة".

الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي وتشاركه زينة والنجم الكبير حسين فهمي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، وعدد كبير من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.