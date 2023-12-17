محمد رمضان ينعى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد رمضان، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي توفي السبت.

ونشر رمضان صورة الراحل نواف الصباح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" بإسمي و بإسم جمهوري أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة آل صباح و للشعب الكويتي الشقيق في وفاة صاحب السمو أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر آل صباح اللهم نسألك له الرحمة و المغفرة .. وتمنياتي لسمو الأمير مشعل الأحمد ال صباح أن يوفقه الله ويسدد خطاه".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الجمعة، أكد أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كانت مستقرة.

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