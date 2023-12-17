غادة عبد الرازق عن قبول مساكنة حفيدتها: "أنا ومامتها عارفين نربيهم كويس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد" اللبنانية.

وتطرقت "غادة" لمسيرتها الفنية وعن علاقته بنجوم الوسط الفني اللبناني إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية، وعن علاقتها بابنتها روتانا وحفيدتها، وتحدثت عن فترة طفولتها وتأثرها بوفاة شقيقها، إلى جانب علاقتها بوالديها، وخلافاتها مع نجوم الوسط الفني.

وقام مقدم البرنامج بسؤالها عن ما إذا قامت إحدى حفيدتيها باتخاذ قرار المساكنة قبل الزواج وعن قبولها الأمر الواقع أم ستواجهه بالرفض ورأيها في الفكرة بشكل عام.

وعلقت "غادة" قائلة: "لأ أنا مش هستني توصل تقول كده لأن أكيد من دلوقتي بقولهم من وهم صغيرين أكيد متربيين وعارفين أن ده حلال وده حرام وده ينفع وده ماينفعش فهي مش هتوصل لده لأنها من البداية أنا ومامتها عارفين كويس أوي نربيهم".

وتعيش للفنانة غادة عبد الرازق انتعاشة هذا العام وذلك بعد مشاركتها بمسلسل "تلت التلاتة" والذي عرض في موسم رمضان الماضي، إلى جانب بطولتها لـ حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ولاقى إشادة بدورها وحقق نجاح كبير ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "صيد العقارب" لعرضه في موسم دراما رمضان 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية وهم رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، ميار الغيطي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.