أحمد حسام ميدو على بوستر فيلم "الحريفة" ونسرين طافش تدعم فلسطين من الجونة ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد حسام ميدو على بوستر "الحريفة"

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي" على "انستجرام" بوسترات منفردة لفريق عمل فيلم "الحريفة" استعدادًا لبدء عرضه 4 يناير المقبل وتصدر أحد البوسترات لاعب منتخب مصر المعتزل أحمد حسام ميدو.

أحمد العوضي يروج لفيلمه "الإسكندراني"

روج الفنان أحمد العوضي لفيلمه "الإسكندراني" وطرح البوستر الرسمي الذي تصدره عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "بكر الإسكندراني فيلم دباح إن شاء الله 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج".

أمير عيد يواصل دعم القضية الفلسطينية

يواصل الفنان أمير عيد أمير دعم القضية الفلسطينية وأعاد نشر صورة للمراسل الفلسطيني وائل الدحدوح الذي أصيب مؤخرًا إثر استمرار القصف على قطاع غزة.

سارة سلامة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سارة سلامة صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وهي تستمتع بوقتها ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها هي تخضع لجلسة تصوير.

محمد شاهين

نشر الفنانة محمد شاهين صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها بإطلالة مهرجان الجونة السينمائي والذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي وسط حضور كوكبة من النجوم وصناع السينما.

محمود حافظ

نشر الفنان محمود حافظ صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكشف خلاله عن تصدر أحد بوسترات فيلم "الإسكندراني" والمقرر عرضه 4 يناير المقبل.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار ولاقت اعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله بإطلالة سوداء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحمل الطابع الفلسطيني.