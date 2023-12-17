عزاكم عزانا..حمادة هلال يعزي شعب الكويت بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان والمطرب حمادة هلال أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي فارق الحياة اليوم السبت، بكلمات مؤثرة كتبها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".

حيث قام هلال بنشر صورة للأمير نواف الصباح وعلق: " عظم الله أجركم أخوانا في دولة الكويت وصبركم على مصابكم وعزاكم عزانا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويستعد الفنان حمادة هلال لتقديم الجزء الرابع من مسلسل المداح في موسم رمضان القادم 2024، وذلك بعد نجاح الأجزاء الثلاثة الأولى من المسلسل، بالاشتراك مع عدد كبير من نجوم الفن وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.