شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مليون مشاهدة من نصيب تريلر فيلم Kung Fu Panda 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الإعلان الدعائي الأول لفيلم الحركة والرسوم المتحركة الشهير Kung Fu Panda 4، ما يقارب 142 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة، منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن الجزء الرابع من فيلم Kung Fu Panda والمقرر عرضه في مارس المقبل في دور العرض السينمائي في جميع انحاء العالم، حقق عدد مشاهدات للتريلر الأول بما يقارب 142 مليون دولار بمساعدة تطبيق تيك توك.

كان أول فيلم "Kung Fu Panda" هو الأكثر ربحًا لـ DreamWorks ، وحقق 631 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وبلغ إجمالي أرباح الأفلام 1.8 مليار دولار، وأنتجت الشركة امتيازًا يتضمن العديد من العروض التليفزيونية المتحركة الخاصة وثلاثة مسلسلات، بما في ذلك "The Dragon Knight" ، الذي عرض موسمه الأول على Netflix الشهر الماضي.