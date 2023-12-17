تامغو توزع مولدات الهيدروجين H-Power من AFC Energy في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: AFC Energy plc (AIM: AFC) (“AFC Energy”), الرائدة في توفير تكنولوجيا مولدات الهيدروجين القائمة على الهيدروجين، يسرها الإعلان عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية (الاتفاقية) مع شركة The Machinery Group LLC في المملكة العربية السعودية، التي تتداول تحت اسم TAMGO (www.tamgo.com).

TAMGO هي مورد معتمد للعديد من المشاريع التحتية الضخمة ومشاريع التعدين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشروع NEOM وRed Sea Global وQiddiya. بموجب الاتفاق، ستسوق TAMGO وتبيع أو تؤجر مولدات الهيدروجين H-Power الخاصة بشركة AFC Energy التي تعمل بالهيدروجين بدون انبعاثات في الأسواق الصناعية والمناطق النائية في المملكة العربية السعودية و16 دولة إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة المحيطة، بما في ذلك دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت وكازاخستان.

وتشكل الأسواق السعودية والشرق الأوسط جزءًا أساسيًا من استراتيجية نمو AFC Energy، بقيمة سوق تأجير الطاقة تقدر بـ 1.6 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030.

حقوق الوكالة الحصرية لشركة TAMGO في هذه المنطقة تشمل تكنولوجيا خلايا الوقود التابعة لشركة AFC Energy، بما في ذلك مولدات تحمل أسماء من 10 كيلوواط إلى 200 كيلوواط. ستقدم TAMGO دعماً للعملاء المحليين من خلال صيانة وخدمة المولدات H-Power على الأرض، بالإضافة إلى دعم هندسي وتصميم وتشغيل ودعم لوجستي مباشر للعملاء.

TAMGO هي شركة تابعة لإحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وهي مجموعة زاهد. تمثل مجموعة زاهد العلامات التجارية الدولية في قطاعات مثل الآليات الثقيلة للبناء، والمركبات التجارية، والطاقة، والمياه، والنفط والغاز، والتصنيع، وإدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في سبع قطاعات أخرى في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

تمثل TAMGO حاليًا العلامات التجارية الدولية مثل FG Wilson وIngersoll Rand وDoosan Portable Power وKubota، بما في ذلك العملاء مثل أرامكو وكذلك Altaaqa Alternative Solutions (“Altaaqa”)، وهي شركة تابعة بالكامل لمجموعة زاهد وتشغل إحدى أكبر أساطيل تأجير وحدات الطاقة المتنقلة في العالم.

تعتبر هذه الاتفاقية بديلة وتعزز الاتفاقية الأولية لفهم التعاون الموقعة بين Altaaqa وAFC Energy في إبريل 2021.

اتفقت AFC Energy وTAMGO ومجموعة زاهد أيضًا على تقييم الاستثمار في التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية وتوسيع القدرات وفقًا لبرنامج الشهادة السعودية “صُنِعَ في السعودية” (MiS) https://saudimade.sa/en الذي تم إطلاقه في مارس 2021 بمبادرة من ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي في البلاد. توفر مجموعة زاهد قدرات التصنيع لمجموعة من الشركات مثل Volvo Trucks وRenault Trucks وUD Trucks مع شراكة