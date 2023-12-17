شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين أثناء الترويج لفيلمها المقبل فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الممثلة جيسيكا شاستين على الترويج لأحدث مشاريعها السينمائية الممثلة في الفيلم الدرامي Memory في مدينة نيويورك مساء الجمعة الماضية، وذلك بالتقاط الصور مع الممثل بيتر سارسجارد.

وذلك بعدما أبهرت نجمة هوليود جيسيكا شاستين فى وقت سابق متابعيها ومعجبيها من خلال إطلالة بيضاء بالكامل مؤخرًا، تميزت فيها بفستان من الدانتيل الأبيض، وذلك في مدينة نيويورك، بعد عرض مسرحيتها A Doll's House.

وتعتبر شاستين من أبرز نجمات هوليود التى تركز أيضًا على المسرح من وقت لآخر ولا تكتفى بنجاحاتها فى السينما العالمية التى حققت فيها نجاحات كبيرة.

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة جيسيكا شاستين فى وقت سابق حينما تميزت بأناقتها عند وصولها إلى ABC Studios لتظهر على برنامج The View فى مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، حيث بدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا والتى تمتلك في رصيدها جائزة أوسكار مُذهلة كما وصفها تقرير الديلي ميل خلال إطلالة رسمية.

وكانت الإطلالة عبارة عن سترة طويلة باللون الأخضر الزمردى وبنطلون مناسب لإطلالتها الكاملة، بالإضافة لصبغ شعرها باللون الأحمر الطويل المميز.

من ناحية أخرى سبق ونشر موقع ديلي ميل عدة صور من فيلم Mothers’ Instinct، الذى يقوم ببطولته كل من آن هاثاوى وجيسيكا شاستين، وذلك من خلال إطلالة يسيطر عليها الستينيات من القرن الماضى، إذ ارتدى كلاهما فساتين مميزة، خطفا بها الأنظار من جديد مثلما حصل في السابق مع نشر الصور الأولى من الفيلم الذى يعول عليه كثيرين من أجل تناول حقبة مميزة.