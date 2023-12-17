خالص العزاء للشعب الكويتي..صابرين ترثي أمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت الفنانة صابرين واجب العزاء للشعب الكويتي ولآل الصباح في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا السبت عن عمر يناهز 86 عام.

ونشرت الفنانة صابرين صورة للأمير الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وعلقت: " خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق ولآل الصباح الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ولم تكن صابرين أول الفنانين الذين قدموا التعازي في أمير الكويت الراحل، ولكن عدد كبير من الفنانين بالوطن العربي قاموا بنفس الشيء، وأعربوا عن حزنهم لوفاته، ومن بينهم فيفي عبده، وآيتن عامر، وصابر الرباعي، وأنغام، وراغب علامة، وغيرهم.