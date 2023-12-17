شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز فى مغامرة جديد ببرومو أحدث أفلامه IF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الممثل العالمي ريان رينولدز مغامرة جديدة من خلال أحدث أفلامه السينمائية IF مثلما ظهر خلال البرومو الرسمي للعمل مؤخرًا، والذى سيعرض خلال العام المقبل 2024 لينضم بذلك إلى أكثر من مشروع سينمائى قيد التحضير بالنسبة لنجم هوليود.

على جانب آخر رد الممثل العالمى ريان رينولدز على الأخبار المتعلقة بالمبلغ الذي خسره هو والمالك المشارك روب ماكلهيني منذ شراء نادي ريكسهام " Wrexham" لكرة القدم، وتم توثيق عملية الاستحواذ على النادى في المسلسل Welcome to Wrexham.

خلال الموسم الثانى من Welcome to Wrexham، أخبر همفري كير، المدير التنفيذي لـ Wrexham، الثنائى أنهم خسروا "الكثير" من المال منذ أن اشتروا النادي، كما أخبرهم شون هارفي، مستشار مجلس إدارة شركة Wrexham، أنهم خسروا ما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني من استثمارهم الأصلي، وعند سماع الأخبار، قال رينولدز: "سوف أتقيأ".

سأل ماكلهيني متى يمكن للثنائي أن يتوقع استرداد أموالهما، فأجاب هارفي: "إن القيمة التي تأتي من الجاذبية العالمية التي تمكنا من خلقها سوف تعوض تلك التكاليف الإضافية، وأكبر شيء سيتغير في الترويج هو أن الناس يمكنهم رؤية القيمة من خلال Welcome to Wrexham".