شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العمروسى ينضم إلى مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد العمروسى إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها

ولقد بدأ أمس السبت النجم مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلاً من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين

وكانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد ا لرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موس بدأ اليوم السبت النجم مصطفى شعبان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، والمقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلاً من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين.