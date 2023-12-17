بكلمات مؤثرة وحزينة محمد السباعي يرثي والدته ناهد فريد شوقي

ميرنا وليد - بيروت - رثى الممثل والمخرج المصري محمد السباعي، والدته المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي توفيت في الخامس من الشهر الحالي.

وكتب السباعي: "رحم الله أمي، أعرف حجم التضحيات التي قدمتها، والأحلام التي أجلتها، والتحديات التي واجهتها في صمت، كل ذلك لترانا نبتسم ونزدهر، فهي كانت القوة التي تجدد نفسها مع كل فجر.. مصدر الحب الذي لا ينضب.. الذي لا يتوقف عن التدفق".

وأضاف: "أمي كانت تراقبني وقت نومي، وتمسح لي دموعي، فقد أدركت الحب غير المشروط الذي تحمله"، وتابع: "بارك الله في كل تجعيدة أثرت على وجهها الجميل.. فإنهم يشهدون على تفانيها الذي لا يمل.. بوركت يديها التي لطالما امتدت العون وقدميها التي سارت على طريقك من المحبة والتسليم.. بارك عقلها وقلبها اللذان ظلا مليئين بالحكمة والرحمة".

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