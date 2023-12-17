بيع 6 قمصان لـ ميسي مقابل مبلغ ضخم

ميرنا وليد - بيروت - تم بيع ستة قمصان للاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التي ارتداها في كأس العالم 2022، في قطر، وذلك مقابل 7.

8 دولار في مزاد علني.

وكان هناك ثلاثة عروض إجمالية لـ "ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" وذلك حسبما وصفت دار سوثبي في حديثها لوكالة "فرنس برس".

وبحسب دار سوثبي للمزادات، باتت القمصان المباعة، المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تُباع في مزاد هذا العام حتى الآن، بعد أن حطمت هذه القمصان الرقم القياسي الذي كان مُسجّلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي.

يذكر أن ميسي كان قد قاد الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي 2022.

