زوج نيللي كريم يثير الجدل بإطلالته في حفل إفتتاح مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - حضر زوج الممثلة المصرية نيللي كريم، لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وانتشر مقطع فيديو لعاشور خلال الحفل، ظهر فيه وهو يضع قرطاً في أذنه.

وتعرض هشام عاشور للكثير من الانتقادات، لأنه فاجأ الجميع بإطلالته الجديدة، في حفل الافتتاح مساء الخميس.

يذكر أن زوجته نيللي كريم، غابت عن حفل الإفتتاح، لأسباب لم تعرف بعد.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مرتدياً الحلق، إذ سبق وأن ظهر بالحلق، في مقطع فيديو يتحدث فيه مع متابعيه ويحثهم على الكد والاجتهاد في حياتهم وأن لكل منهم نسخة واحدة مختلفة عن الآخر وأن لكل منا بصمة.



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