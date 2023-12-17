شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "مسار إجبارى" مطلع يناير للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المخرجة نادين خان، تصوير أول مشاهد مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة وبطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر، وتأليف باهر دويدار، مطلع شهر يناير المقبل للحاق بالعرض فى شهر رمضان 2024، حيث تواصل خان اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد التعاقد مع النجمة صابرين وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما عصام عمر فبرز في الأشهر الماضية خاصة بعد بطولته لمسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصرياً على منصة watch it، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس.