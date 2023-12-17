بالفيديو.. محمد نور يطرح أغنية جديدة تحت عنوان "عاليا" فما علاقتها بابنته؟

ميرنا وليد - بيروت - طرح المطرب المصري محمد نور، أغنية جديدة تحمل عنوان: "عاليا"، عبر قناته الرسمية.

وأهدى محمد الأغنية الجديدة لابنته التي تحمل نفس الاسم، والتي ظهرت معه في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

والأغنية من كلمات مايكل توفيق، وتوزيع محمد شفيق، وألحان محمد غريب.

والفيديو كليب الخاص بالأغنية، تم تصويره تحت إشراف المخرجة بتول عرفة.

يشار إلى أن محمد نور يستعد لطرح أغنية جديدة، تزامناً مع موسم رأس السنة، وتحمل الأغنية عنوان "أهلا وسهلا"، كما جار الانتهاء من تحضيراتها لطرحها مطلع السنة الجديد.



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