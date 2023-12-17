ميرنا وليد - بيروت - وجه رجل الأعمال الروسي "ديمتري تسيتكوف"، الزوج السابق لحبيبة الممثل الأميركي توم كروز الجديدة "إلسينا خيروفا"، تحذيراً لتوم كروز، وذلك بعد أن اكتشف علاقتهما العاطفية.

وحزر ديمتري توم كروز، بأن يبقي محفظته فعالة دائمًا، لأن إلسينا، حبيبته الحالية، تتمتع بأذواق باهظة الثمن وفاخرة.

ونصح تسيتكوف كروز بالاستعداد لمواجه صعوبة إرضاء خيروفا، وادعى أنه أنفق على ملابس خيروفا مبلغًا هائلا قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني، وعلى حقائب اليد مليوني جنيه إسترليني، وذلك خلال زواجهما المضطرب الذي استمر 11 عامًا.

وقال تسيتكوف، في حديث له مع موقع "دايلي ميل"، أنه بغض النظر من تعاشر زوجته السابقة، يجب أن يدرك أنها تحب أرقى الأشياء في الحياة ولها ذوق باهظ الثمن وفاخر.

وكشف ديمتري أن دفع مبلغ وقدره 150 مليون جنيه إسترليني تكلفة معركة الطلاق القاسية، التي استمرت ثلاث سنوات. وأعلن أن ثروته تراجعت عندما كان مع زوجته، من مئتي مليون جنيه إسترليني إلى خمسين مليون جنيه إسترليني فقط، إذ اضطر إلى بيع أصوله لدفع الرسوم القانونية أو تسليمها إلى خيروفا.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن علاقتهما العاطفية.. الزوج السابق لحبيبة توم كروز الجديدة يحذره منها وهذا ما قاله عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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