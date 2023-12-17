أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده في كواليس فيلم "السيستم"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 43، في كواليس فيلمه الجديد "السيستم".

ونشر الفيشاوي صور العيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"حول تلك الليلة هذا العام عندما وصلت إلى 43 في موقع التصوير".

وأضاف :"شكرا على المفاجأة الكبيرة أصدقائي وطاقمي الرائعين".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.



View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/C06s4shopVp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:

الجونة السينمائي.. مروان حامد: أخاف من الأكشن وأحاول تقديمه من واقعنا

أبرز 6 إطلالات لنجوم الفن في ندوة بمهرجان الجونة السينمائي.. أحدها لبشرى وهنا شيحة