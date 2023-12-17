شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر بصحبة ابنته أثناء سيرهما بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم برادلى كوبر بصحبة ابنته الذى يخصص لها وقتًا دائمًا رغم أشغاله العديدة وارتباطه الأخير بالنجمة جيجي حديد، وهو ما ظهر خلال صورة استعرضها تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا أثناء سيرهما فى شوارع مدينة نيويورك.



برادلى كوبر

هذا وذكر تقرير لموقع الديلى ميل مؤخراً أن النجم برادلى كوبر باتت علاقته أكثر جدية من أي وقت مضى مع عارضة الأزياء جيجى حديد، وذلك بسرعة شديدة، مثلما أكد التقرير، الذى استند إلى معلومة بخصوص شراء كوبر منزلاً في بنسلفانيا بجوار مزرعة حديد، وهو ما يشير لصلابة علاقتهما.

على جانب آخر انتقد عدد كبير من الجماهير ومحبى السينما العالمية برادلي كوبر بسبب الاسقاط الواضح الذى قام به على زميله النجم العالمى كيليان ميرفي، وأدلى كوبر بهذه التعليقات في برنامج "Actors on Actors" الذي يعرض على قناة Variety، حيث ظهر مع الممثلة العالمية إيما ستون.

وتحدث المخرج والممثل الرئيسي لفيلم Maestro مع ستون حول الاستعدادات التي قامت بها لفيلمها Poor Things.

هذا واستغرق إنتاج فيلمي Maestro وPoor Things ست سنوات، وقال كوبر: "أشعر أنك لم تكن لتتمكن من إنتاج Poor Things إذا لم يكن لديك قدر هائل من الإعداد، والأمر نفسه مع Maestro".

كان تعليق كوبر التالي هو الذي اعتقد المعجبون أنه موجه إلى مورفي: "لم يكن الأمر وكأنك تلقيت مكالمة، وفي غضون ستة أشهر ستفعل ذلك، كان يجب أن يستغرق هذا سنوات".

تتزامن ملاحظة كوبر مع مقدار الوقت الذي استغرقه مورفي للتحضير لدور جي روبرت أوبنهايمر. في مقابلة مع NME، ورد أن مورفي كان لديه ستة أشهر للبحث عن عالم الفيزياء النظرية.

ومن بعد هذه التصريحات تفاعل المعجبون مع المحادثة على X، كتب مستخدم بملاحظة شخصية أكثر بكثير حول كوبر: "قال والدي ذات مرة أكد إنه لا أحد في تاريخ الأفلام يريد جائزة الأوسكار أكثر من برادلي كوبر، وربما يكون هذا هو البيان الأكثر دقة على الإطلاق".

وأجاب آخر أحد المستخدمين: "لقد تم تجاهل ترشيح الإخراج لـ A Star is Born بعد أن وصلت إليه جميع الأسماء المهمة على ما أعتقد"