شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية للنجمة غادة عبد الرازق مع "صيد العقارب" على شاشات الشركة المتحدة رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمه غادة عبد الرازق اليوم السبت تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2024.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء واحمد ماهر ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل "صيد العقارب"، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."

يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، وحققت من خلالها نسب مشاهدة عالية، منها " ضد مجهول"، و"الخانكة" و"أرض جو" و"الكابوس" و"مع سبق الإضرار" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"تلت التلاتة".