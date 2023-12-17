بالصور- كيفانش تاتليتوغ يستمتع بأجواء المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ متابعيه، صوراً جديدة له من أحدث إطلالاته.

ونشر كيفانش عبر حسابه الرسمي صوراً له أثناء تواجده في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف تاتليتوغ أنه يتواجد في الرياض لحضور فعاليات Middle Beast، المقامة حاليا.

يذكر ان شارك في حفلات "Middle Beast" كل من عمرو دياب وإليسا وروبي وأحمد سعد ورامي صبري ومحمود العسيلي.

ومن أحدث أعمال كيفانش، فيلم" النداء الأخير إلى إسطنبول"، إلى جانب الممثلة التركية بيرين سات، وذلك بعد 15 عاماً من نجاحهما في مسلسل "العشق الممنوع".

وتدور أحداث فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول" حول سيرين (بيرين) مصممة مجوهرات متزوجة تلتقي صدفة في مطار نيويورك بشاب متزوج يدعى محمد، وتفقد سيرين حقيبتها في المطار، فيقرر الأخير مساعدتها للعثور عليها.

وكان هذا الفيلم قد تعرض لانتقادات واسعة، غذ اعتبره البعض مخيباً لآمال الجمهور الذي كان موتقعاً عودة الثنائي بشكل قوي وبقصة لافتة للانتباه. كما وضفه البعض بأنه باهتاً، وقصته مكررة، وأن أداء الممثلين سيئ وممل.





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