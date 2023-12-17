حمو بيكا ينفجر غضباً على منتقدي حفل ابنته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي، رد فيه على منتقدي عقيقة ابنته "تاج" التي أقامها خلال الأيام الماضية في إحدى قاعات الأفراح.



وقال حمو بيكا خلال البث المباشر: "سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دول للقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع إخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ، وأبويا على باب الله بيسافر ويتغرب ويشقى علشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال".

وأضاف: "وأنا ما دخلتش مدرسة وما اتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت إيدي على حاجة مش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي، ربنا لما بيكرم بني آدم ويرزقه مش من فراغ، وأنا متولدتش في بقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد الوقت ده."

وقال حمو بيكا: "اتقال إن السبوع اتصرف عليه ملايين وعربية بـ 10 مليون دولار، إزاي دي العربية كانت مخلعة والكلام ده مش حقيقي روحوا واسألوا على القاعة بنفسكم، وكل اللي حضروا معلمين ونجوم بيحبوا بيكا، والدنيا كلها بتعمل كده، وأكبر من كده بكتير ولا علشان أنا حمو بيكا".

وتابع: "في إيه يا جماعة من وقت السبوع لحد دلوقتي كنت في مشاكل شخصية من الحسد، وده مذكور في القرآن، والحمد لله عديت وبنتي الأميرة تاج في حضني وربنا يخليها ليا ولما ربنا يديني هعملها أكتر من كده، علشان أنت بذات نفسك بتشتغل علشان عيالك وتتمنى تجيب لعيالك نجمة من السما".