نجل أصالة نصري يخوض تجربة التمثيل للمرة الثانية ويروج لفيلمه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - شارك خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة نصري، متابعيه عبر حيابه الرسمي، صورة لبوستر فيلمه الجديد "الحريفة".



ويعتبر فيلم "الحريفة"، التجربة التمثيلية الثانية لخالد الذهبي، وذلك بعد نجاحه في الجزء الأول من فيلم "أولاد رزق" الذي جسد فيه دور الممثل المصري أحمد عز وهو صغير.

وأرفق خالد صورة بوستر للفيلم الذي ظهر فيه منفرداً، بتعليق، قال فيه: "النُص من فيلم الحريفة.. اسأل عني.. 4 يناير بجميع دور العرض في مصر و11 يناير في جميع الدول العربية".

وفيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة مجموعة من الشباب من بينهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للممثلين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ولاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو.

وتدور أحداث الفيلم حول "ماجد" لاعب كرة القدم، الذي تدفعه ظروفه العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، ويتعرف هناك على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، كما ينضم إلى الفريق الذي يشارك في مباريات في الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.