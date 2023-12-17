تفاصيل شخصية عصام السقا في فيلم "الإسكندراني"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان عصام السقا، عن إسم شخصيته في فيلم الإسكندراني، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر الفنان عصام السقا، صورة منفردة له من بوسترات الفيلم، وعلق عليها قائلًا : "احلوت.. انتظروا زكي الاسكندراني يوم 4 يناير بجميع سينمات مصر و11 يناير في سينمات الخليج".

أبطال فيلم الإسكندراني

الفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمد رضوان، انتصار، صلاح عبد الله، عصام السقا، وغيرهم من الفنانين، وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول بكر الإسكندراني وحبيبته زينة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

آخر أعمال الفنان عصام السقا

ويشار إلى أن يعرض للفنان عصام السقا، حاليًا مسلسل "العودة" وحقق نجاحًا كبيرًا، العودة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، تدور أحداث المسلسل حول المحامي (آدم)، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثًا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة، حيث يكتشف أن سبب اختفاء شقيقه هو منجم ذهب.