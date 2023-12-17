شاهد اللبنانية يومي توثق الهدايا التي تلقتها من متابعيها في الرياض

وثقت مشهورة السناب شات اللبنانية يومي، في مقطع فيديو نشرته على حسابها، الهدايا التي تلقتها من متابعيها في الرياض.
وعبرت يومي عن سعادتها بالهدايا، قائلة: “يا عمري أنتم يا عمري، بحبكن وبموت فيكن”.
وظهر في الفيديو أحد العاملين في الفندق الذي تقيم فيه يومي، وهو يحضر لها دفعة جديدة من الهدايا، كما صورت يومي الهدايا التي تملأ الغرفة.
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