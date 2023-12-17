بالصور: إليسا في موقف محرج بسبب تمزق بنطالها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست بالرياض

أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية إليسا، جدلاً خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى في الرياض.

ظهرت إليسا في الحفل، مرتدية بدلة مطبوعة كاروهات مع بليزر بنفس النقوشات، لكن اللافت هو تمزق جزء من البنطال خلال الحفل وأيضاً في جلسة التصوير.

ونشرت إليسا، صوراً لإطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وظهر في أحد الصور تمزق بنطالها أثناء وقوفها، ما أثار الجدل بين متابعيها.

وانتقد عدد من المتابعين إطلالة النجمة اللبنانية، معتبرين أنها كلاسيكية لا تناسب حفل شبابي بحجم “ميدل بيست”.

كما انتقد نشطاء في مواقع التواصل، خامة البدلة، مشيرين أنها مكررة وهي نفس خامة الفستان الذي ارتدته في الحفل الخاص الذي أقيم بعد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

في المقابل، التزمت إليسا الصمت، ولم تعلق أو تحذف الصور حتى اللحظة.