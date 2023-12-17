هاجر أحمد تدعوا لـ غزة من أمام الكعبة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة لها، أثناء أدائها مناسك العمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هاجر في الصورة مرتدية "عباءة وحجاب" باللون الأسود، وعلقت:" "وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ" فاللهم لك الحمد دائما وابدا، "اللهم عاما يغاث فيه أهل غزة من أحزانهم وخذلانهم، وعثراتهم وأوجاع قلوبهم".

يذكر أن، آخر أعمال هاجر أحمد، فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، ويزو، محمد محمود، كريم عفيفي، أوتاكا، وإخراج عمرو صلاح. و فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

اقرأ أيضا:

تألقت بالأخضر.. يسرا بإطلالة كاجوال في ثالث أيام الجونة السينمائي

الجونة السينمائي.. مروان حامد: تعلمت الكثير من "الأصليين"