تعليق غادة عبد الرازق على أزمات شيرين وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد" اللبنانية.

وتطرقت "غادة" لمسيرته الفنية وعن علاقته بنجوم الوسط الفني اللبناني إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية، وعن علاقتها بابنتها روتانا وحفيدتها، وتحدثت عن فترة طفولتها وتأثرها بوفاة شقيقها، إلى جانب علاقتها بوالديها، وخلافاتها مع نجوم الوسط الفني

وبسؤالها عن تتر المسلسل المفضل بالنسبة لها، مؤكدة أن تتر مسلسلها "حكاية حياة" غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب كان من أفضل التترات والتي تلقى آعجاب الجمهور حتى وقتنا هذا.

وبسؤالها عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب وعن أزمتها مؤخرًا مع زوجها حسام حبيب قبل طلاقهما: "ربنا معاها وشيرين إنسانة قوية".

وتعيش للفنانة غادة عبد الرازق انتعاشة هذا العام وذلك بعد مشاركتها بمسلسل "تلت التلاتة" والذي عرض في موسم رمضان الماضي، إلى جانب بطولتها لـ حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ولاقى إشادة بدورها وحقق نجاح كبير ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "صيد العقارب" لعرضه في موسم دراما رمضان 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية وهم رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، ميار الغيطي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.