شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز معلمى لغة الضاد بالسينما والدراما فى يومها العالمى.. من الريحانى لـ هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3190 فى ديسمبر عام 1973، بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.

وقدمت السينما والدراما المصرية كثير من الشخصيات الواقعية التي يمكن أن تجدها في محيطك ومنها دور المعلم والذي تم تقديمه بطرق مختلفة منها الكوميدي والدرامي وبرع فيه عدد من النجوم وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، نرصد أبرز الفنانين الذيم قاموا بأداء شخصية مدرس "لغة الضاد" في أعمالهم التمثيلية، ومن أبرزهم:

نجيب الريحاني

من أشهر الفنانين الذين قاموا بتجسيد دور المعلم، فقام نجيب الريحاني بتدريس اللغة العربية للفنانة ليلى مراد في فيلم "غزل البنات"، حيث كان يعمل مدرسًا في مدرسة خاصة للبنات الصغار الضعاف في اللغة العربية.

شرفنطح

خلال فيلم "سلامة في خير"، يؤدى الفنان الراحل بيومي مرجان الشهير بشرفنطح، شخصية مدرس اللغة العربية، أمام نجيب الريحاني وحسين ريا.

فاتن حمامة

أما الفنانة فاتن حمامة فتعد أشهر وأقدم الفنانات الذين تناولوا دور المعلمة في الدراما المصرية وذلك من خلال تقديم دور أبلة حكمت في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" عام 1991 وشاركها بطولة المسلسل احمد مظهر وصلاح قابيل وعبلة كامل وسناء يونس من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج انعام محمد علي.

عبد المنعم إبراهيم

في فيلم "السفيرة عزيزة"، أدي الفنان عبد المنعم إبراهيم دور مدرس اللعة العربية، الذي تشاجر مع الجزار "عدلي كاسب"، وكان الأخير يهدده بوضع سكين على رقبته، فكان يستغيث باللغة العربية الفصحى قائلا: "الغوث.. النجدة".

سمير غانم

لعب الفنان سمير غانم، دور مدرس اللغة العربية فى مسلسل "كابتن جودة"، حيث ظهر فى أحد المشاهد وهو يعلم أهالى القرية التى يعمل بها ويعمل على محو أميتهم، حيث شرح لهم شكل حرف الألف فى مشهد كوميدى.

نور الشريف

قدم الفنان نور الشريف في مسلسل"حضرة المتهم أبي"، شخصية "الأستاذ عبدالحميد" مدرس اللغة العربية الذي يكافح في الحياة ويحاول تعليم أبنائه القيم والأخلاق المنسية رغم أنه متوسط الحال.

محمد هنيدي

جسد الفنان محمد هنيدي، دور المعلم في فيلم "الأستاذ مبروك أبو العلمين حمودة" وكان من أكثر الأدوار نجاحا، حيث كان يتمسك محمد هنيدي بجميع مبادئ والتقاليد للمعلم المصري وغير مرحب بفكرة الدروس الخصوصية.