شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن شريف حمدان بعد تعاونهما بفيلم الإسكندرانى: خالد يوسف فاهم مزيكا جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الملحن شريف حمدان، من عمل عدد من أغانى فيلم "الإسكندرانى" بطولة النجم أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.. وأعرب الملحن شريف حمدان عن سعادته بالتعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف في الفيلم وقال: المخرج خالد يوسف فاجأنى بأنه يفهم في المزيكا بشكل مرعب لافتًا إلى أنه يهتم بكل تفاصيل الصغيرة والكبيرة لدرجة اعتقدت أنه عمل من قبل في التوزيع الموسيقى، ولديه حس مرهف وأضاف أن الأغانى من كلمات الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت وتوزيع الموزع طه الحكيم.





خالد يوسف وشريف حمدان

يذكر أن النجم أحمد العوضي يتم طرح فيلمه "الإسكندرانى" يوم 4 شهر يناير المقبل، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: بكر الإسكندرانى.. فيلم دباح إن شاء الله.. 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج".

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.