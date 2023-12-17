دينا الشربيني أفضل ممثلة في أفريقيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلنت جوائز سيبتيموس الدولية Septimius awards حصول الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، عن دورها في مسلسل “كامل العدد” الذي عرض في النصف الأول من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ومن المقرر عرض موسمه الثاني في موسم دراما رمضان 2024، ويشاركها البطولة الفنان شريف سلامة.

وتعد جوائز سيبتيموس داعمًا قويًا للمواهب والأفكار الجيدة، ما يجعلها فريدة من نوعها وتقدم الجوائز في ثلاث فئات، أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، بجانب تقسيم هذه الفئات الثلاث حسب القارة، ويضم ايضا حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في شهر أغسطس المقبل بمدينة أمستردام بهولندا، الفائزين بجائزة إيمي وبافتا وأوسكار.

الجدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد” كان من المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أكتوبر الماضي، ولكن تم التأجيل بعد دخول دينا الشربيني في حالة حداد عقب وفاة والدتها، ومن المنتظر الإعلان الأسبوع الجاري عن نجوم الجزء الجديد، ومن بينهم الفنانة ميمي جمال، ولم تكشف الشركة المنتجة حقيقة اختيار ممثل آخر لاستكمال دور الفنان الراحل مصطفى درويش الذي جسد شخصية الزوج الثاني لدينا ووالد طفليها التوأم.

ويشارك في مسلسل “كامل العدد” العديد من الفنانين منهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، ويشاركهما مجموعة من النجوم منهم إسعاد يونس كظهور خاص، تميم عبده، مصطفي درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولاول مره الراقصة بدره، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتظهر دينا الشربينى خلال أحداث العمل، بدور فتاة مطلقة ولديها أربعة أطفال تُدعى ليلى تيمور تمتلك مزرعة للزيوت الطبيعية، وتعيش قصة حب مع شريف سلامة والذي يلعب دور دكتور تجميل أرمل لديه هو الأخر عدة أطفال، وتظهر إسعاد يونس بدور والدة شريف سلامة، فيما يظهر تميم عبده بشخصية والده، بينما يلعب أحمد كمال دور والد دينا الشربيني.

وتتطور قصة الحب ليتزوج شريف من دينا، وتبدأ مهمة لم شمل العائلتين وسط صعوبات كثيرة من جدة الأطفال والأزواج السابقين لليلى تيمور، وغيرة الأطفال أنفسهم على الوالدين وتدبيرهم المكائد للوقيعة بين الزوجين.