بنسلفانيا تعلن عام 2023 عصر تايلور سويفت في ولايتها الأصلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في خطوة لافتة، احتفلت ولاية بنسلفانيا بالنجمة تايلور سويفت؛ معلنة عام 2023 “عصر Taylor Swift” في ولايتها الأصلية، وجاء هذا التكريم تزامناً مع ذكرى ميلاد النجمة الرابع والثلاثين.

القرار الذي قدمته دانييل فريل أوتين، جينيفر أومارا، جوهاني سيبيدا- فريتيز، روبرت فريمان، بنيامين في. سانشيز، أرفيند فينكات، خوسيه جيرال ومورين إي. مادن، يعترف بتجاوز تايلور سويفت حدود دورها كنجمة بوب؛ وفقاً لوكالة الصحافة المرتبطة.. يمدح القرار أيضاً إنجازاتها خلال العام الماضي، بمثل تسميتها شخصية العام من قِبل مجلة تايم، ويصفها بأنها “نموذج يُحتذى به في: الشجاعة، القبول الذاتي، والتصميم على النجاح.. بالرغم من العقبات الشخصية والمهنية.. وصوّت النواب بأغلبية 103 مقابل 100 لصالح القرار.

أظهرت Maureen Madden، النائبة الديمقراطية من Monroe County، دعمها الشديد للقرار؛ مشيرة إلى تأثير النجمة على الشباب: “أتم عامي الـ64 اليوم، وأفكر فيمن سيحمل إرثنا.. سويفت ليست مشهورة فقط لأغانيها عن الانفصال؛ بل لأنها تُلهم الفئة العمرية الأكبر من الناخبين، الشباب بين 18 و24 عاماً”، كما ذكرت Madden.

رغم مغادرتها لبنسلفانيا في سن المراهقة لتحقيق حُلمها الموسيقي في ناشفيل، إلا أن سويفت غالباً ما تشير إلى ولايتها الأصلية في أغانيها، مثل: “Gold Rush” ،”Seven”، و”Christmas Tree Farm”.

واحتفلت تايلور سويفت بذكرى ميلادها في نيويورك مع مجموعة من أصدقائها المشاهير، حضر الحفلَ عدد من النجوم مثل: جيجي حديد، بليك ليفلي، جاك أنتونوف، سابرينا كاربنتر، جريسي أبرامز، إستي هايم، ألانا هايم، زوي كرافيتز وأنتوني بوروسكي، بالإضافة إلى صديقتها المقرّبة أبيغيل أندرسون.. وحضر الحفل أيضاً: مايلز تيلر وزوجته كيلي سبيري، وأُقيم الاحتفال بعد العشاء في مطعم Freemans.

في مايو، أصدر مكتب عمدة ناشفيل بياناً يُقدر “عطلة نهاية الأسبوع لعودة تايلور سويفت بمناسبة جولتها الغنائية.. كما تم تركيب مقعد في حديقة Centennial Park مكرس للنجمة؛ حاملاً لوحة تقول: “لـ Taylor Swift.. مقعد لكِ للقراءة في Centennial Park.. مرحباً بكِ في الوطن، Nashville”.

علّقت تايلور حول عامها قائلة: “لا أصدق أن هذا العام حدث بالفعل.. شكراً لكم على جميع تمنيات يوم الميلاد الرائعة”.. وتأملت في إنجازاتها العديدة في 2023، بما في ذلك إطلاق جولتها الغنائية Eras Tour، وكسر الأرقام القياسية مع فيلمها السينمائي، وإصدار كلٍّ من: (Speak Now Taylor’s Version))، و1989 (Taylor’s Version).

من بين أهم إنجازات المغنية في عام 2023، النجاح الباهر لجولتها الغنائية Eras Tour، وإصدار ألبومين جديدين: Speak Now (Taylor’s Version) و1989 (Taylor’s Version)، واللذين لقيا استحساناً كبيراً.. هذه الإنجازات، إلى جانب دورها كمؤثرة ثقافية وموسيقية، هي ما جعلت الولاية تعترف بها بهذه الطريقة المميزة.